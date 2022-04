Vana veetorn alustab suvehooaega

Sakala keskuse direktor Jaanus Kukk sõnas, et mõlemad kultuuriasutused ootavad tulijaid.

"Kondase keskus on avatud aasta läbi, kuid suvised pikemad lahtiolekuajad annavad parema võimaluse ka kaugemalt tulijatel ja puhkusel olijatel selle külastus ette võtta," rääkis ta. "Muuseumis on võimalik vaadata näitusi ning osaleda haridusprogrammides ja töötubades. Kondase keskuse püsinäituse juures on ka õppe- ja meelelahutusmängud, mille hulgast leiab sobiliku väike laps, kooliealine ja ka täiskasvanu."