Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin ütles, et talle on mure teada ning linn üritab lahendust leida. «Haigla ehitus jätkub ning tänavad saavad koormust, nii et vähe pole. Võib-olla oleme sunnitud vedajatelt linna sisenemise loa ära võtma,» märkis ta.