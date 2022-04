RAHA ei ole Eesti üheski omavalitsuses liiga palju. Mõnel on veidi rohkem, teisel vähem, kuid liiga palju pole kellelgi. Just seepärast on oluline, et kohalikud poliitikud teeksid otsuseid targalt, ratsionaalselt ja kõiki aspekte arvestades. Maksumaksja rahasse tuleb suhtuda hoolivalt ja austusega.