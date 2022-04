Sinodil valiti aasta sõbraks teletoimetaja ja töötegijaks vaimulik

Aivi Parijõgi on juba mitu aastat toimetanud Eesti Televisioonis kristlikku saatesarja «Tähendamisi». 2019. aastast alates on see tutvustanud Eestimaa luterlikke kirikuid. Eetris on olnud 126 pühakodade saadet ning kõik Viljandi praostkonna kirikud on selle kaudu tutvustamist leidnud.