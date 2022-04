Hooaja esimene õnnetus elektritõukerattaga lõppes haiglas

Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juht Silver Simuste rääkis, et tänavu on Viljandis juhtunud viis liiklusõnnetust, milles inimesed on saanud vigastada. Nende hulgas on sattunud õnnetusse kaks jalakäijat.

Simuste märkis, et politsei sekkub kindlasti siis, kui elektritõukerattal sõidetakse kahekesi. Kolmapäevase liikluõnnetuse põhjustajaks võib suure tõenäosusega pidada hooletust, kuid see selgub menetluse käigus hiljem.

"Ma panen eriti südamele seda, et kergliikleja on alati vähem kaitstud ning peab väga tähelepanelikult liiklusel pilku peal hoidma. See on tänapäeval nii intensiivne, et murdosa sekundist piisab," rääkis Simuste.