Viie riigi noored peavad fotojahti ja istutavad metsa

Kokkutuleku põhiteema on metsade seisukord projektipartnerite riikides. Eestis on külalised terve nädala ja selle jooksul õpetab neid tunnustatud loodusfotograaf Remo Savisaar, noored matkavad ja peavad vereta fotojahti Soomaa rabas ning istutavad reedel metsalangil kuusetaimi.

Projektijuht Ene Nobeli sõnul oli projekti algidee tutvustada noortele eri Euroopa kaartes, mis on riikide metsade mured. "Meie noored ei teadnudki, et näiteks Madeiral on väga suur probleem metsades võõrliikide sissetung ja Küprosel rändlindude salaküttimine, aga sealsed noored ei oska uneski meie rabasid ja soid ette kujutada," rääkis Nobel.