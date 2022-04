«Ikka peab ju koristama!» ütles Kuhjavere küla seltsi esimees Romeo Mukk. Kuhjavere külaplatsil tulevad talgud sel laupäeval ja kõik 20 kohta on «Teeme ära!» veebilehe andmetel juba täitunud. «Inimesed tahavad jah, et oma külaplats oleks korras,» nentis Mukk ja tähendas, et pärast väsitavat tööpäeva on plaanis teha ka ajutööd, pidada korraga ära seltsi üldkoosolek ning veidi einet võtta.