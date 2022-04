Mulgi vald sukeldub elanike tervise nimel meditsiiniärisse

Esialgu tundub, et värskelt asutamisõiguse saanud valla osaühing Mulgi Perearstikeskus töötab aasta või paar, mil valda saabuv noor perearst lõpetab ülikooliõpingud ning asutab oma ettevõtte. Mulgi vallavanema Imre Jugomäe sõnul on vallajuhid sellega arvestanud ning on nõus ettevõtte hea meelega riiulile kolima, et see tulevikus vajaduse korral uuesti tööle panna.