Pjedestaalile pääsenud Kert Varik: see oli üks meie paremaid sõite

"Hästi läks, tulime teiseks," ütles Viljandimaa mees Kert Varik tagasihoidlikult. Nentimise peale, et teise koha puhul ei maksa nõnda tagasihoidlikuks jääda, kostis ta nobedalt: "Oleme ju ennegi etappidel teised olnud. Aga võib öelda küll, et see oli üks meie parimaid sõite. Ja tegelikult oleme nüüd maailma edetabelis teised. Nii kõrgel pole varem olnud."

Laupäevases kvalifikatsioonisõidus olid Varik ja Kunnas neljandad. "Võib öelda, et see sõit läks tuksi," lausus Varik. "Tegime amortidega vale valiku. Rada oli raske, seal ei olnud kolm aastat vist sõidetud ja see oli kõva. Muidu oli seal olnud pehme liivarada. Natuke oli tuju ära, aga teadsin, et pühapäeval üllatan."