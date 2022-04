Linnavalitsus toetab laste ja noorte laagrites osalemist 12 000 euroga

Laagri osalustasu katmine on planeeritud Viljandi tänavuse riikliku lisarahastuse kavva. Laagrites osalemiseks on planeeritud 12 000 eurot. Linna kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson ütles, et viimasel poolaastal ühest kriisist teise liikumine on jätnud jälje nii laste vaimsele tervisele kui ka perekonna majanduslikule olukorrale. "Huvitegevus ja laagrielu saavad aidata turgutada laste vaimset tervist ning linn saab olla peredele abiks, et laste laagritesse saatmine oleks majanduslikult vähem koormav. Oleme rõõmsad, et tänu riigi lisarahastusele on meil selleks võimalus olemas."