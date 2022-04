Heljo Pikhof: laps ollakse üks kord ja omas ajas

On aga ütlematagi selge, et riigi kohus on oma inimestele toeks olla, eriti rasketel aegadel. Nagu rasketel aegadel ikka saavad ennekõike pihta just lastega pered. Lastega pered, kelle sissetulek on väike. Need, kes viivad enam-vähem kogu raha, mis eluasemekuludest üle jääb, otsejoones toidupoodi. Eesti paistab Euroopa riikide seas üldse silma selle poolest, et meil kulub hoopis suurem osa sissetulekust söögi peale.