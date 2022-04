«See on asi, millega iga päev kokku puutume ja milles mõte kohe lendama läheb,» lausus Viljandi gümnaasiumi lõpuklassi õpilane Janeli Alliksaar. Veel lisas ta eksamile tagantjärele mõeldes, et see oli üllatavalt lihtne. Sama leidis tema koolikaaslane Karl Kristofer Alp, kes ütles, et kuigi närv oli sees, oli pärast sooritust tunne hea. «Panuseid ei julge teha, sest muidu tuleb veel sõnu sööma hakata,» lisas ta.