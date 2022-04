Konverentsile on oodatud rahvamajade, raamatukogude ja muuseumide töötajad, kultuurispetsialistid ja -korraldajad ning omavalitsuste kultuurikomisjonide liikmed, nii et kokku tuleb sadakond inimest mitmest maakonnast.

Viljandimaa omavalitsuste liidu kultuurinõunik Kai Kannistu nentis, et meie maakonnas pole varem sellist konverentsi olnud. «Tervet maakonda hõlmavat kultuuri koordineerimist ei ole aastaid olnud,» rääkis ta. «Juba kahe aasta eest, kui asusin kultuurinõunikuna ametisse, oli plaan selline konverents ära teha, aga need aastad möödusid COVID-i mõju all ja seda ei saanud korraldada. Nüüd siis realiseerub minu unistus.»