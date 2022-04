Viljandimaa kohale on oodata hävitajaid

Lendude algus- ja lõpp-punkt on Harjumaal Ämari baasis, kus Belgia õhuväe piloodid praegu baseeruvad. Madallennu ajal ei tule lennukid maale lähemale kui 152 meetrit.

Madallennud on kaitseväe kodulehe teatel kavas Edela-, Lõuna-, Ida- ja Kesk-Eestis mitte madalamal kui 152 meetrit (500 jalga) tööpäevadel kella 10–16.30 ja nädalavahetusel kella 12.30–14. Kodulehel on kirjas, et lennukid võivad mööduda asulatest või üksikutest taludest, kuid võimalusel püüavad piloodid asustatud alasid vältida.