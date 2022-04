Minifestivali avaesinejana astus laupäeval pärimusmuusika aida väikeses saalis üles originaalse instrumendi harpejji muusikale keskenduv ansambel Valter’s Harpejji Band. "Jazzkaarekese" korraldaja Aivar Trallmann ütles möödunud nädalal Sakalale, et harpejji on just nagu XXI sajandi imepill. "Midagi elektrikitarri ja klaveri vahepealset."