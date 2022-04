Mihkel Servinski: aeg tiksub tõepoolest halastamatult

VILJANDI linnavolikogu esimees ja riigikogu liige Helmen Kütt kirjutas 19. aprilli Sakalasse arvamusloo pealkirjaga «Aeg tiksub halastamatult». Selle eest väärib ta minu arvates tunnustust. Lugu räägib Eesti olulistest probleemidest nagu hoolekandekohtade kättesaadavus, elanike toimetulek, sealhulgas lastega perede toimetulek, vaesus ning hinnatõus. Nendele pakutakse ka lahendusi. Kas need on piisavad, on muidugi omaette teema, aga kindlasti on need sammud õiges suunas ja kui ei astuta esimesi samme, pole võimalik astuda ka järgmisi.