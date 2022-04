«See on üle meetri kõrgune ja üle meetri laiune kolakas,» sõnas osaühingu juht Hardi-Sander Luik. Rakkes oli kümmekond inimest ja neid juhendas objektijuht Erki Putnik, kes on kiviaia spetsialist. Enne taastamist uuriti koos muinsuskaitseametiga, milline oli müür algusaegadel, ning saadi teada, et see oli ilma seguta laotud. Seega otsustati nüüdki saamoodi toimida.