Centrumi arendusjuhi Riho Maisa seletusel on kaubanduskeskus sunnitud hakkama parkimist korraldama, sest vastasel korral on tema kliendid suures hädas parkimiskoha leidmisega. Iga päev on Centrumi kahes parklas hinnanguliselt 25 protsenti selliseid autosid, mis seisavad seal hommikust õhtuni, ning seetõttu sagenevad juhtumid, kus poodi tulnud ostjatele enam vabu kohti ei jätkugi.