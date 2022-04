Maakonna õpilased jäädvustasid kodukohta

Väljapanekus on nii üldistavaid teoseid kui ka detailseid lähenemisi. Käsitööesemetel on kasutatud kodukohaga seotud mustreid ja tehnikaid. On kootud, tikitud, kaaruspaelaga kaunisatatud, lapitehnikas esemeid, kirikindaid ning teisi kirjatud esemeid, viltimist ja aplikatsioone. Kunstitöödena on näitusel linoollõiget, graafikat, koomikseid, kirjakunsti, akvarell-, pastell-, akrüül- ja guaššmaali, kollaaži, pliiatsijoonistusi, arvuti- ja infograafikat ning keraamikat.