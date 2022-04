Viljandi balletistuudio käis Jõgeval Alo Mattiiseni muusikapäevadel

"Näärmeid" ongi tantsuetendusena esitanud ainult Jakobsoni kooli balletistuudio. Stuudio eestvedaja Katrin Hommik ütles, et vastuvõtt oli väga soe. Publiku hulgas viibis ka Hardi Volmer, kes on selles teoses sisse laulnud näärivana rolli.

"Näärmed" on Hommiku sõnul balletistuudio repertuaaris läbi aastate kolmandat korda. "See lihtsalt on nii vapustav teos, et jälle ja jälle soovime selle lavale tuua," lausus ta.