Maalikunstnik avaldab luulekogu

See on autori debüütteos, mis ometi sisaldab endas valiku aastakümnetepikkusest poeediteest.

Sakalale edastatud teates seisis, et raamatus on külluslikult illustratsioone, mille autor on samuti Ora, kel on kunstnikuharidus. Luuletused kannavad endas ajatut trubaduuri vaimu, ühendades viiteid tänapäeva subkultuuridele tsitaatidega XIX sajandi klassikalise romantismi teadlikult nihestatud ideedest.