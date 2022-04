Viljandi Jaani kogudus tähistas koos sõjapõgenikega ülestõusmispühi

Pühapäeval kell 17 alanud palvus peeti vene keeles. Selle muusikalise osa sisustasid 20 Viljandi muusikakooli õpilast ja õpetajat. Palvuse järel oldi koos kohvi- ja teelauas ning kõik kohaletulnud Ukraina lapsed said pühade puhul kingitused. Koguduse liikmed olid neile valmistanud rohkem kui 70 kingipakki.

Üks koosviibimise korraldajaid Mirjam Tiitus ütles, et ukrainlastele pühade korraldamine liitis koguduse liikmed tugevalt kokku. "Kui Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus tegi koguduse liikmetele üleskutse aidata kaasa ettevõtmise korraldamises, andis ennast üles paarkümmend koguduse liiget: kes annetas lahkelt raha lastele kingituste tegemiseks, kes aitas tõlkida vene- ja ukrainakeelseid tekste, kes abistas kingituste ostmise ja pakkimisega, kes lubas tulla appi kohvilauda katma ja võtta lauale kaasa omatehtud suupisteid," kirjeldas Mirjam Tiitus. "On tunda siirast ja südamest tulevat soovi teha midagi head neile, kes on sõja eest meie kodulinna varjule tulnud."

Viljandi abilinnapea Kristjan Mändmaa oli Ukraina peredele saatnud isiklikud kutsed ning paar päeva hiljem oli pühade tähistamisele registreerunud juba enam kui 60 inimest, neist ligi pooled lapsed.

Mirjam Tiitus tõdes, et me ei tea, mida üks või teine Viljandisse jõudnud Ukraina pere, enamasti naised ja lapsed, on pidanud eelmistel kuudel ja nädalatel üle elama, aga kindlasti on neil olnud raske oma kodust ja kodumaalt tulla võõrale maale ja võõrasse keskkonda. "Sellepärast tahame omalt poolt natukenegi aidata kaasa sellega, mis kirikul on anda: usu, lootuse ja armastusega," ütles Mirjam Tiitus. "Ka lapsed on pidanud maha jätma oma mängud ja mänguasjad, sellepärast kinkisime neile mõned asjad, mis aitavad nende aega sisustada ja muremõtted eemale viia: palli või jojo, ukrainakeelse raamatu, joonistusvahendeid või šokolaadimuna." Samuti oli kingipakis igale perele tervituskaart koguduselt koos kontaktidega edaspidiseks suhtlemiseks.