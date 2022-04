Viljandi esimene linnafoorum: järve rand vajab arhiktektuurivõistlust

"Viljandi järv ja selle ümbrus on märgilise tähtsusega ruum kohalikele, aga ka teistele eestimaalastele," kirjutasid linnafoorumi korraldajad möödunud nädalal oma pressiteates. "Paljude huvigruppide tegevus järvel ja selle ümbruses ning üha kasvav arendushuvi tõstatab küsimuse, millist järveäärt inimesed soovivad ja vajavad."

Linnafoorumi päevajuht, arhitekt Elo Kiivet sõnas, et esimene linnafoorum lammutas piire – neid, mis eksisteerivad füüsilises keskkonnas, ruumiloome protsessis ja meie endi sees. "Neli rühma vaatlesid Viljandi järveäärt erinevast lennukõrgusest ja eri teemadel, kuid paljugi sellest, mis head ruumi loob, kattub ja sisaldub kõiges, näiteks paremad ühendused järve ja kesklinna vahel, omanäoline rannapromenaad ja läbimõeldum rannaala tsoneering," rääkis ta. "Inimsõbralikku linnaruumi saab luua vaid erinevaid valdkondi kokku tuues ja kohalikega tihedas koostöös."

Liikumise ja ligipääsetavuse seisukohalt peavad liikujad olema ruumis võrdsed ning tuleb ka mõista, mida, miks ja kellele tehakse. "Üksmeelsel hinnangul vajab rand täpsema ja parima lahenduse leidmiseks arhitektuurivõistlust, et kõik soovid mahuks ära ja tükkhaaval kujunev areng saaks selge suuna."

Heldi Ruiso, kes on üks kogukonnaühenduse Loova Viljandi ja linnafoorumi eestvedajatest, ütles, et kõigist tulemustest tuleb kokkuvõte ning kavas on korraldada nende tutvustamiseks tuur linnavalitsusele, volikogule ja rahvale. "Kindlasti soovime nendel kohtumistel astuda koos kõikide asjaosalistega sammu edasi, teha konkreetsed valikud ja leida võimalused, millised ideed saaksime lähimas tulevikus ellu viia ning mida pikemas perspektiivis peaksime hakkama ette valmistama," sõnas Ruiso.