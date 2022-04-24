Православна церква в Сууре-Яані без електрики сяяла при свічках

Оскільки українці переважно православні, а Великдень є найважливішою подією Православного року, Роман Тиніссон, священик церкви св. Петра і Павла, служив як естонською, так і церковнослов’янською мовами. Більшу частину служіння люди провели стоячи, часто хрестившись і кланяючись.

Перед богослужінням навколо церкви на православний Великдень по традиції були ікони з розп’яттям. Був сильний і холодний вітер, але люди мужньо стояли перед церквою, тримаючи ікони. На сходах церкви священик сказав і естонською, і церковнослов’янською: «Kristus on üles tõusnud», а люди відповіли: «Tõesti on üles tõusnud!» або «Христо́с воскре́се!» і відповідали «Вои́стину воскре́се!» І ті самі словосполучення повторювалися багато разів під час служіння, і на кожній мові.

Священик молитовно згадав українців. Під час служіння Євангеліє промовляли чотирма мовами: естонською, українською, англійською та російською. Багато молитов, зокрема молитва причастя, були також церковнослов’янською мовою. Читав Крістіян Отсманн та хорова співачка Єлена Суламанідзе.

Отець Роман також передав послання як естонською, так і російською мовами до митрополита Естонської Апостольської Православної Церкви Стефана, який сказав, що навіть у найневимовніших ситуаціях, таких як несправедлива і божевільна війна Росії проти України, ми визнаємо, що перемога Христа в День Світлого Воскресіння – це перемога над смертю, якщо ми самі не переживаємо перемогу над смертю. «Бог втілюється, страждає, вмирає і воскресає, щоб знищити смерть і могилу пекла та воскресити всіх нас».

На завершення місії митрополит сказав, що, як святі жінки перед порожнім гробом, не біймося щодня проголошувати і поширювати радість Пасхи, терпляче борючись з усіма формами смерті, як у собі, так і в нашому суспільстві. «Потрібно трохи довіри, трохи любові. Досить того, що наша власна молитва – це молитва смирення та прощення, яка дозволяє силі воскресіння сяяти у світі». При цьому митрополит передав усім своє благословення на радість Пасхи.

Ülestõusmispühade teenistus Suure-Jaani Peeter-Pauli kirikus. Foto: Marko Saarm

Українські жінки та діти принесли до церкви на освячення паски та пироги, які потім забрали додому.

У неділю об 11.00 в Парафії Святого Олексія в Карксі-Нуя відбудеться Пасхальна служба Православної Церкви. Служба Великодня друзям з України буде також у неділю о 17.00 у церкві Святого Іоана у Вільянді.

У 1848 році біля садиби Олуствере в Папіоргу була побудована православна церква в цьому районі, але вона була дерев’яна і потребувала постійного ремонту. У 1906–1908 роках в Сууре-Яані збудовано нову церкву.

У 2018 році розпочалася реставрація храму. З літа 2019 року відбуваються регулярні служби. Богослужіння проводить священик Роман (Роланд) Тиніссон.

У серпні минулого року в церкві Святих Петра і Павла з’явились два невеличкі куполи, які за радянських часів приховував місцевий житель. У серпні 2020 року встановили позолочений хрест на даху вівтарної кімнати церкви, відновили усі куполи будівлі, оскільки вони отримали нові хрести та дах. Церква ще на ремонті. Церква визнана пам'яткою національної культури.

Sakala tänab tõlki: Heimtali kooli ukrainakeelse klassi õpetajat Olena Polištšuki