President avas Estonia majas mälestustahvli Asutavale Kogule ja selle esimehele August Reile

"Aga Eesti ei ole valmis, Eesti – nagu kõik teisedki riigid – ei saa kunagi valmis. See tähendab pidevat hoolt ja tähelepanu riigi hoidjatelt, ja parlamentaarses riigis on selleks parlament ehk Eestis Riigikogu," kõneles riigipea Asutava Kogu mälestustahvli avamisel. "Nii nagu Asutava Kogu liikmetel toona, on ka praegu kõigil valitutel kanda vastutusrikas ülesanne, seista oma riigi ja rahva eest."

President Karis avaldas lootust, et meie riikluse hoone püsiks kindlal alusel ja edeneks, et see oleks avaram; et parlamendi kõnetoolist, rääkimise väärikast kohast, ei solvata ega halvustata kedagi; et seadusi ei tehtaks hetkemeeleolude ajel, isegi kui meeleolud on õiged ning et seadused vaataksid hetkest kaugemale ja toetuksid alati kindlale vundamendile, milleks on ajale hästi vastu pidanud Eesti Vabariigi põhiseadus.