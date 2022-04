Viljandi vana veetorni hooaja avab näitus Tšehhi lossidest

Sakala keskus andis teada, et Tšehhi Vabariigis on küllaldaselt kultuurimälestisi, mille hulgas pälvivad erilist tähelepanu kindlused ja lossid kui sotsiaalse eliidi, valitsejate, aristokraatia ja usuasutuste ajaloolised residentsid. Kindlused ehk keskaegsed kaitstud residentsid on ehitatud XII–XVI sajandi alguseni. Alates XVI sajandist hakkasid kerkima mugavad ja luksuslikult sisustatud lossid. "Tõsiasi, et Tšehhi on üks riikidest, kus nende tähelepanuväärsete hoonete tihedus ruutkilomeetri kohta on suurim, annab meile õiguse nimetada teda kindluste ja losside maaks," seisis teates. "Enamikku ligipääsetavatest objektidest haldavad Rahvuslik Kultuuripärandi Instituut või erinevad muuseumid, linnad, omavalitsused ja eraisikud, sealhulgas ajalooliste tšehhi ülikuperekondade järeltulijad".