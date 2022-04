Haigla pakub mais sünnitajatele umbes 60-eurost kingitust

"Mai on emade kuu ning kingitus väljendab seda, et hoolime emadest ja soovime tähelepanu pöörata kogu perele, et pere saaks värske ilmakodaniku sünni järel olla rahulikult koos," lausus algatuse kohta naistekliiniku juht doktor Diana Vanaveski.

Haigla teatel on värske liikme saanud perel võimalik end peretoas privaatsemalt tunda ja kasutada suuremaid mugavusi kui tavapalatis. Seetõttu ongi peretoa kasutamine eraldi tasu eest. Mais seda tasu ei küsita, aga takistuseks võib saada sünnitajate hulk. Nimelt on haigla sünnitusosakonnas neli perepalatit ning juhtub ka seda, et kõik peretoad on hõivatud ja mõni sünnitaja tuleb mahutada ühispalatisse.

"Sünnitusosakonnas on töö erakorraline – beebi ilmaletuleku aega küll prognoositakse, kuid kas see prognoos ka paika peab, sõltub uue ilmakodaniku tahtest. Nii tulebki ette, et näiteks mõnel nädalavahetusel on meil sünnitusi üks ja mõnel kuus," rääkis Vanaveski. "Seega võib juhtuda, et peretoad on kõik korraga hõivatud ning sellisel juhul me kahjuks perele eraldi tuba pakkuda ei saa."

Koroonaviiruse ja COVID-19 leviku tõttu on isade ja teiste tugiisikute sünnitusosakonda pääs viimasel kahel aastal olnud kas piiratud või sootuks keelatud. Praegu on tugiisikuid sünnituse juurde lubatud vaid haiglas tehtud koroonaproovi negatiivse tulemuse korral. Perepalatisse on lubatud täielikult vaktsineeritud tugiisikud.

Vaktsineerimata tugiisikud peavad osakonnast lahkuma kaks tundi pärast sünnitust. "Et meie patsiendid on õrnad, siis oleme oma abinõudes veidi rangemad, kui ollakse ühiskonnas üldiselt. Aga võimaluste piires me leevendame reegleid ja anname sellest ka teada," lausus Vanaveski.