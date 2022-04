Räägitakse, et just neist arstitudengitest, kel verd nähes pilt virvendama hakkab, saavad tulevikus parimad meditsiinitöötajad. Igatahes on fakt see, et mitte igaüks ei suuda tüüneks jääda, kui tema silme all mõni elusolend natuke katki läheb. Sellepärast ei kipu ka kõik muidu empaatiavõimelised inimesed doonoriks. Need aga, kes regulaarselt verd loovutamas käivad, on justkui väikest viisi kangelased.