Erametsaliidu tunnustust jagus ka Viljandimaale

Liidu tänumärgi pälvis üheksa inimese hulgas ka Sakala metsaühistu eestvedaja, viljandimaalane Olavi Udam, kelle puhul toodi välja, et ta on oma sügavate teadmistega olnud abiks erametsaliidule nii juhatuse liikmena kui lihtsalt nõuandjana, kes kunagi kaasamõtlemisest ära ei ütle.

"30 aastaga on meist kasvanud organisatsioon, kuhu jätkuvalt kuulub neid, kes olid erametsaliidu loomise juures, ning kus aktiivselt tegutseb neidki, kes 1992. aastal polnud veel sündinud," rääkis erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa ning lisas, et tänumärgiga antakse au neile, kes on suure osa elust pühendanud ühistegevusele, metsaomanike huvide kaitsele ja metsanduse edendamisele.