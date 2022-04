Viljandimaalt on aasta suurpere kandidaadiks esitatud kaks perekonda. Aega seda teha veel jagub

Lasterikaste perede liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on aasta suurpere aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ja lasterikkuse au sees hoidmise eest perele, kus kasvab vähemalt neli last. Aunimetuse väljaandmise eesmärk on väärtustada ja tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks. "Lasterikkad pered on iga riigi ja rahvuse olulisim vundament. Nende tublide emade ja isade panust ühiskonda on eriti keerulistel aegadel tähtis märgata ja esile tuua," rääkis Õunap.

Tema ütlemist mööda osaleb konkursil suurperesid mitmelt poolt Eestist. "Praegu on rohkem osalejaid registreeritud Pärnumaalt – 11 perekonda – ja Lääne-Virumaalt – seitse perekonda."

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on Bigbanki võitjaperele antava 10 000-eurose stipendiumi eesmärk toetada laste huvitegevust ning pakkuda võimalusi õppimiseks ja arenemiseks. "Konkursi laiem eesmärk on perede ühtehoidmise ja lasterikkuse au sees hoidmine, kuid stipendiumifond aitab teostada neid põnevaid ideid ja unistusi, mille täideviimiseks võib suures peres muidu raha nappida," lausus ta.

Aasta suurpere konkurss on tänavu välja kuulutatud 13. korda. Sellest on oodatud osa võtma kõik tegusad ja toimekad nelja või enama lapsega perekonnad. Kandidaate võivad 3. maini esitada kõik Eesti inimesed: suurpered ise, nende töökaaslased, pereliikmed, tuttavad ja sõbrad. Selleks on vaja täita lasterikaste perede liidu veebilehel ankeet. Aasta suurpere selgub liidu 21. mail korraldataval perepäeval.

Mullusel konkursil osales 68 perekonda ja tiitli võitis Gužovite perekond Harjumaalt Vihterpalust.