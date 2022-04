Ruudu-jooneliste vihikute tegija valiti parimate õpilasfirmade sekka

Teine liige Berit Kask lisas, et toode on abiks kas või geograafia õppimises, kui lisaks kirjutamisele on tarvis graafikuid joonistada. Samuti on see justkui kaks vihikut ühes. Koolis olevat juba üsna tavaline, et ühte vihikut kasutatakse kahes aines: ühtpidi avades on näiteks ajalugu ja teistpidi keemia. Note-iti 32-leheküljeline vihik on kujundatud nii, et mõlemale kaanele saab kirjutada ka aine nime.