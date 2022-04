Noored džässmuusikud esinesid Viljandi turul

Linnaruumiprojektiga tuuakse muusika pisut ebatavalistesse kohtadesse, tutvustatakse džässmuusikat ja noori muusikuid ning rõõmustatakse publikut. "Linnaruumiprojektis on sel aastal fookuses just need asukohad, kus inimesed on viimased kaks aastat saanud nautida meelelahutust pigem ekraani vahendusel," selgitas programmi koostamise tagamaid linnaruumiprojekti projektijuht Kerli Peetsalu. "Soovime viia elava muusika nendeni ning tuua argipäeva vaheldust ja midagi uut."