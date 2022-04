"Teeme ära!" läheb lahti juba sel nädalavahetusel

15. korda tulevad "Teeme ära!" egiidi all üle-eestilised talgud, mis kulmineeruvad mai esimesel laupäeval, 7. mail üle-eestilise talgupäevaga. "Teeme ära!" Viljandimaa koordinaatori Enn Sarve sõnutsi on maakonnas kirja pandud juba ligi nelikümmend talgut ning esimesed neist on sel nädalavahetusel.