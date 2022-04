Ugala ootab ukrainlasi teatrisse

Ugala turundus- ja avalike suhete juhi Kätlin Sumbergi sõnul otsustas teater mõni aeg tagasi, et tahab omalt poolt teha kõik võimaliku, et Eestisse ja eelkõige Viljandisse saabunud sõjapõgenikud võiksid tunda end koduselt ja jätkata võõras riigis oma tavapärast elu nii palju, kui see on võimalik, sealhulgas tutvuda uue kogukonnaga ja nautida kultuuri. Esimene ukrainlastele mõeldud ekskursioon teatrisse oli kolmapäeval ning see tõi kohale kümmekond inimest. "Lisaks ekskursioonile oleme mõelnud pakkuda etendusi nii lastele kui täiskasvanutele."