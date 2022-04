Nagu ütles Viljandi abilinnapea Kristjan Mändmaa, Jaak Joala lese soovi kohaselt seda kuju avalikult ei eksponeerita. Pärast skulptuuri lahtivõtmist ja peitmist on tema sõnul selle vastu huvi tuntud varemgi, kuid linnajuhtide seisukoht on olnud ühene ja see on püsinud Viljandi Linnahoolduse garaažis.