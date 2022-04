Viljandi linnaraamatukogus on raamatute kogumise kastid väljas veel selle nädalala lõpuni. Laupäeval tuleb siia hoiuraamatukogu buss, kuhu saavad inimesed korraga ära anda ka suurema koguse üleliigseks muutunud raamatuid.

Nädala jagu raamatute kogumist Viljandi linnaraamatukogus on andnud muljet avaldava saagi ja see saak on leidnud juba ka noppijaid. Laupäeval ootab ees ettevõtmise kulminatsioon.