Lahmuse kool leidis direktori tööõpetuse klassist

Lahmuse kooli endine direktor Jüri Hansen, kes valiti äsja Põhja-Sakala vallavanemaks, sõnas, et Kuuno Tiitus on väga tubli, asjalik ja töökas pedagoog, tunneb kooli ning selle õpilasi hästi ning Lahmuse kool on nüüd kindlasti heades kätes.

Kohusetäitja otsimise protsessis Hansen ei osalenud, sest oli siis juba ametlikult pensionile läinud.

Kool heades kätes

Direktori kohusetäitja ning edasise direktori otsimise koolipere seast tingis Jüri Hanseni sõnutsi asjaolu, et Põhja-Sakala valla korraldatud konkruss direktori leidmiseks kukkus sisuliselt läbi. "Mõned avaldused vald küll sai, aga eri asjaoludel ei osutunud kandidaadid siiski valituks," nentis Hansen.

Kuigi koolile on direktor leitud ja Tiitus jätkab kohusetäitja rollis kooliaasta lõpuni tööõpetuse tundide andmist, on see hädapärane lahendus. Vallavanema sõnutsi ei ole mõeldav, et direktor annaks samal ajal tööõpetuse tunde, sest töökoormus oleks väga suur.