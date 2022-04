Mihkel Servinski: kas stabiilne rahvaarv Viljandimaal on võimalik?

Selleks, et Viljandimaal elaks aastal 2061 rohkem kui 45 000 elanikku ehk siinne rahvaarv püsiks stabiilsena praegusel tasemel, on vaja, et sündimus tõuseks taastetasemele (vähemalt 2,08 last ühe naise kohta sünnitusea lõpuks) ja rändesaldo oleks positiivne. Viljandimaal peaks perioodi 2021–2061 alguses sündima aastas keskmiselt 466 ja perioodi viimastel aastatel 526 last. Viljandimaa rändesaldo peaks olema perioodi algul ja lõpul pluss 160 ning perioodi keskel pluss 250 inimest aastas.

Sellised arvud selgusid Viljandimaa omavalitsuste liidu tellitud rahvastikuprognoosi stabiilse rahvastiku stsenaariumist. Olgu öeldud, et stabiilse rahvastiku stsenaarium oli prognoosi neljast stsenaariumist kõige optimistlikum.

Kui vaadata Viljandimaa viimaste aastate rahvastikunäitajaid, siis on loo alguses esitatud küsimus igati põhjendatud. Viljandimaa rahvaarv on olnud pärast Eesti iseseisvuse taastamist kahanemises ning viimase viie aastaga on siinne rahvastik vähenenud praktiliselt 2000 inimese võrra.