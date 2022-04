Jaak Pihlak: kas Venemaa on kurjuse kants?

Niisuguse mõtte ilmutas viljandlane Jaak Allik 12. aprilli ajalehes Sakala.

Mõistan, et tal leidub Venemaal palju sõpru ja tuttavaid, kes tõenäoselt ei ole putinistid. See on väga tore. Kuid just sellistes ulmades uitamine on olnud põrgutee, mida mööda oleme jõudnud praegusesse ebareaalsesse maailma. Säärased mõttemängud on toeks ja ettekäändeks Venemaa hullunud juhile, et veristada oma naabreid ja alustada suuremastaabilist sõda Ukrainas.

DEMOKRAATLIK lääs, sealhulgas osa Eestist, on olnud naiivne, arvates, et Venemaaga saab suhelda tsiviliseeritult. Kahjuks ei ole see võimalik, eriti 2000. aastast alates, kui Kremlis astus troonile praegu võimul olev türann. Venemaa on aastasadade jooksul tunnistanud vaid jõudu ning püüdnud selle abil allutada oma naabreid. Sobib ka diplomaatia, mida venelased on näinud ikka ja jälle relvana, tõlgendades kompromisside pakkumist vastase nõrkusena, mida kurikavalalt oma agressiivsete plaanide elluviimiseks ära kasutada. Olgu siin meenutuseks paar kõige süütumat näidet, milleks on Prantsusmaa presidendi hiljutised naeruväärsed telefonikõned Kremlisse või eelmise Eesti presidendi häbistav Moskvas käik.