«Hästi kiirelt tuli organiseeruda, et sellega arvestada,» ütles Kantrekülas elav Harlet Orasmaa nädalavahetusel. «Nüüd on päevas üks kindel aeg, sellele saab rihtida näiteks nõudepesu. See on muidugi hea ka, siis saavad nad kindlasti pestud, muidu ehk jääksid seisma.»