Viljandi gümnaasiumisse pürib 255 noort

Gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe ütles, et sisseastujate arv oli ­ootuspärane. Kokku oli avaldusi 272 ning kuus avaldust laekus gümnaasiumi Tallinna õpperühma, kus on ­primaarse kuulmispuudega laste klass. Avaldusi oli 66 koolist. «See tähendab, et huvi meile õppima tulemise vastu on laialdane,» nentis Salumäe.