Viljandi noored saavad kandideerida töömalevasse

Eelmisel suvel said malevlased kultuurmustikaid korjata.

Viljandi linnavalitsus andis pressiteate vahendusel teada, et tänasest on linna noortel võimalik kandideerida suvisesse töömalevasse. Viljandi avatud noortetoa noorsootöötaja ja maleva koordinaator Liis Särg ütles, et suvine töömalev pakub tööd 105 Viljandis töötavale või õppivale 13–18-aastasele noorele.