Vett jaopärast saava ühistu esimees ei kurda, kuid ootab rikke kõrvaldamist

"Vett saame praegu kolm korda päevas jupikaupa ja hästi kiirelt tuli organiseeruda, et sellega arvestada," rääkis Viljandis Kantrekülas elav Harlet Orasmaa. Tema on üks nendest, kes elavad piirkonnas, kus veevarustus on mitu päeva häiritud reede hommikul tekkinud rikke tõttu. "Nüüd on päevas üks kindel aeg, sellele saab rihtida näiteks nõudepesu. See on muidugi hea ka, siis saavad nad kindlasti pestud, muidu ehk jääksid seisma."