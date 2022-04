Praegu plaane veel tehtud pole. Arvatavasti olen kodus ja teen remonti. Tuttavad aga reisivad juba ringi. Kaua me ikka koroonaga elame, hoiame ennast ja hoiame teisi ning saame sellega hakkama. Tuleb mõistlikku distantsi hoida. Piisab sellest, et jälgid ikkagi seda, mida teed. Haigena kodus püsimine on ju täiesti mõistlik. Ma ei näe põhjust, et hirmu pärast peaks midagi tegemata jätma. Niigi oleme viimased aastad lukus olnud, vaikselt juba aitab. Eesti sees reisin kindlasti, sugulased on mööda maad laiali, ikka liigun ringi.