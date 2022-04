Autor esitleb humoorikat debüütraamatut südikate vanainimeste elust

"See jutustus on mitme tegelase ja ka tegevuspaiga mõttes Viljandi või Viljandimaaga seotud," rääkis autor. "Raamatus kujutatud maakodu on saanud inspiratsiooni ühest talukohast Paistus, raamatus kirjeldatud surnuaed asub Mulgimaa piirides. Üks maagiline tegelane, kes juustest ehteid valmistab, on mu sõber, kes õpib Viljandi kultuuriakadeemias ja kelle lõputöö teema ongi inimjuustest ehete valmistamine."