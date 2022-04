Kui iga päev on munadepüha ehk Väikesed ja veel väiksemad vutid Mulgimaal

Iga lugu algab juhusest. Viljandi talutoidukaupluses jäi silma tagasihoidlik pruun karp, millel edev mulgihõnguline kolme jalaga vutti kujutav logo, ja mis annab teada, et karbis on 24 Karutsi talust pärit Eesti vuti muna. Rohkem polegi tarvis ning Hille Israeli reibas hääl telefonis kinnitab, et muidugi, milles küsimus, tuldagu aga, vutid pannakse külaliste jaoks kenasti ritta.

Kõigepealt saabub reede hommikul mööda kaunist Mulgimaad ekselnud külalisi tervitama keegi, kes esmapilgul sarnaneb väikese ratsahobuse mõõtu jääkaruga ning annab lõbusa haukumisega pererahvale teada, et kui noid peaks juhtumisi huvitama, üritavad veidi kahtlased kontvõõrad tallu sisse murda. Haukumise toonist võib siiski aimata, et sündmuste käik on haukujale küll ootamatu, aga mitte läbinisti ebameeldiv.

Sõbraliku valge jääkaru kannul tuleb tiitsal sammul perenaine Hille Israel, kes heidab ühe pilgu ajakirjaniku pikale mustale mantlile, seejärel jääkarule ning klammerdub seejärel hetkegi kõhklemata looma kaelarihma külge.