Ornitoloogiaühing kutsub osalema kevadistel linnuvaatluspäevadel

Lihavõtte linnuvaatuspäevadel võib osaleda iga huviline, kes tunneb ära tavalisemad linnuliigid. Samuti on see ornitoloogiaühingu sõnutsi hea võimalus tundma õppida uusi liike. Vaatluspäevadel osalejad on oodatud kirja panema kõik nähtud ja kuuldud liigid, samuti tuleks võimaluse korral hinnata lindude arvukust.