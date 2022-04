Esimene lindude rände laine on juba möödas, aga teine kogub tuure ning karged härmahõngused päikesetõusud on laululembeste suleliste heliribaga kaunistatud. Just ühel niisugusel linnuhuvi­lise unistuste hommikul palume endale giidiks ornitoloog Jaanus Aua ja eemaldume tüütust linnakärast.

Meie dünaamilise duo teravsilm, Sakala fotograaf Marko Saarm on aegsasti värava taga valvel ning punkt kell 7 oleme Tääksi poe ees. Juba näeme teiselt poolt teed ligi astumas kuju, kel pirakas kolmjala külge keeratud pikksilm üle õla visatud. Jaanus Aua on siin kandis elanud peaaegu kogu oma elu. Tema esimeste aastate suved möödusid Aru metsavahi­kordonis, kus elas tema tädi. Praeguseks on too majakompleks varemeteks vajunud, kuid metsad selle ümber on suuresti alles ning Parika looduskaitseala asukaid tunneb Aua nagu oma pereliikmeid.