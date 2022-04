Esimene väike valik põhjatust salasahtlist jõudis publiku ette

Siret Koitmäe mäletab väga hästi, et pliiatsi haaras poeg varakult ja vasakusse kätte. Sinna on see jäänudki. Mihkli teine suur kirg on elekter – isa on talle selles vallas teadmisi jaganud juba maast madalast – ja kõigepealt hakkaski ta joonistama just elektriposte. Ema mäletamist mööda juhtus see kolmeaastaselt.