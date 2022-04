Aivar Paas – mees nagu Iiri setter

Paas on rõõmsameelne ja jutukas mees, keda tunnevad vist küll kõik kohalikud, ja vahel näib, et seda energilist tegelast jagub kõikjale. Sügiseste valimiste järel pääses ta Põhja-Sakala vallavolikokku. Viimased poolteist aastat on ta tegutsenud Kraner Investmentsi haldusjuhina ja tema rolliks on hallata eri firmade kinnisvara.